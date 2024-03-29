СМИ: спецслужбы Франции рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпиады

Главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) Франции порекомендовало отменить церемонию открытия Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Europe1.

Причиной возможной отмены является террористическая угроза. Утверждается, что министра внутренних дел Жерар Дарманен в ближайшее время ознакомят с предполагаемыми сценариями возможной атаки в день открытия Олимпийских игр.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек. Басманный суд Москвы арестовал несколько человек, обвиняемых в теракте.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже назначена на 26 июля. Олимпиада продлится до 11 августа.