Власти Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши призвали МОК не допускать россиян к участию в Олимпиаде

Власти Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши призвали исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Sky News.

Во вторник, 28 марта в Лозанне (Швейцария) проходит заседание исполкома МОК, на котором обсуждается возможность возвращения россиян на международные соревнования.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до участия в соревнованиях.

25 января 2023 года МОК выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на турниры в нейтральном статусе.

Сегодня, 28 марта президент МОК Томас Бах поддержал план по возвращению спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.