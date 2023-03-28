Роднина отреагировала на слова Баха о возвращении россиян на международные турниры в нейтральном статусе

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова главы МОК Томаса Баха, который выступил в защиту планов по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Вот когда наших спортсменов допустят к международным соревнованиям, тогда и можно будет о чем-то говорить. А по поводу идей Баха я ничего сказать не могу» — цитирует Роднину Vprognoze.ru.

23 марта Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов и заявил, что в ближайшее время будут выработаны критерии по допуску россиян на международные старты.

Во вторник, 28 марта в Лозанне (Швейцария) проходит заседание исполкома МОК, на котором должны будут подвести итоги консультаций по статусу российских и белорусских спортсменов.