Путин о призывах отстранить израильских атлетов от Олимпиады-2024: «Спорт вне политики»

Президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции отреагировал на призывы не допускать израильских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«В связи с Израилем и израильскими спортсменами: если бы я сейчас как-то поддержал это, то я бы уподобился этим международным спортивным чиновникам. Спорт вне политики. Он призван объединять людей», — сказал Путин.

8 декабря стало известно, что МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Однако российские и белорусские команды не будут участвовать в олимпийских соревнованиях. Также не пройдут допуск атлеты и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

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