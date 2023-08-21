Винер заявила о готовности помочь сборной Китая в подготовке к Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о готовности помочь сборной Китая в подготовке к Олимпийским играм.

«Конечно, буду следить за этими соревнованиями. Можно ли сказать, что буду симпатизировать сборной Китая? Конечно, можно. Я даже сказала, что если мы не будем выступать на Олимпиаде, то приглашаю сборную Китая, и буду сама с ними тоже работать», — приводит слова Винер ТАСС.

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк с 2022 года тренирует команду Китая в групповых упражнениях.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.