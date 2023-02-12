Васильев не верит в искренность Фуркада, который выступил за возвращение российских спортсменов на мировую арену

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова французского биатлониста Мартена Фуркада, который выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Первое - не верю я в искренность Фуркада. Если бы он искренне хотел, чтобы россияне и белорусы вернулись в международную спортивную семью, он бы сказал, что надо вернуть россиян и белорусов безо всяких условий, с гимном, с флагом. Он этого не сделал, значит, уже есть здесь какой-то подвох.

Второе - считаю, что Мартен просто пиарится, потому что постепенно его начинают забывать. Он уже не столь популярен, а подобное заявление выбивается из существующего тренда. И он становится эдаким поборником доброты и защитником спортсменов. Я всегда к такому отношусь с высокой степенью осторожности и считаю, что это пиар и не более того», — сказал Васильев «СЭ».

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.