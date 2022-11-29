Поздняков об участии россиян на Олимпиаде-2024: «Задача МОК, чтобы в Играх приняли участие все 205 олимпийских комитетов»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о возможности участие спортсменов на Олимпийский играх-2024 в Париже.

«Я уверен, что задача МОК в том, чтобы в Играх в Париже приняли участие все 205 национальных олимпийских комитетов. Другое дело, как это будет реализовано, здесь есть вопросы. Тем не менее мы очень активно обсуждаем ситуацию с коллегами, в том числе и в Лозанне.

Я не могу сказать, произойдет это или нет, со стопроцентной уверенностью, но мы делаем все возможное, чтобы наши спортсмены имели возможность выступить на Играх

В каком количестве — это самый острый вопрос. Поэтому мы акцентируем сейчас внимание не столько на Олимпийских играх, сколько на квалификации к ним. Пытаемся в контакте с нашими международными партнерами дать возможность войти нашим спортсменам в олимпийскую квалификацию, и чем быстрее, тем лучше. К сожалению, это, скорее всего, произойдет не во всех дисциплинах, но в ряде видов у наших спортсменов такая возможность будет», — цитирует Позднякова ТАСС.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.