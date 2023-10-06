В ОКР с иронией отреагировали на нашествие клопов в Париже перед Олимпиадой

В Олимпийском комитете России (ОКР) высказались о плохих санитарных условиях и нашествии клопов в Париже в преддверии Олимпиады-2024.

«Неоднократно говорилось, что в Париже в связи с внутриполитической обстановкой ожидаются сложности с организацией мер безопасности для Официальных делегаций. Теперь оргкомитет Игр «Париж-2024» столкнулся с новыми вызовами — стремительно ухудшающимися санитарными условиями. Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остается вопрос — а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов...» — написали в ОРК в своем официальном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Париже появилось большое количество клопов, крыс и комаров.

У организаторов Олимпиады в Париже — новая головная боль. Столицу Франции атакуют постельные клопы

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.