НОК Украины просит МОК применить санкции к Олимпийскому комитету России

Президент национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) наказать Олимпийский комитет России (ОКР), сообщает РИА «Новости».

Гутцайт отправил письмо на им главы МОК Томаса Баха в связи с принятием в состав ОКР комитетов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По его мнению, это является нарушением Олимпийской хартии.

Президент ОКР Станислав Поздняков 5 октября заявил о принятии в состав организации комитетов из новых регионов России.