Путин поручил Министерству спорта и ОКР сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024

Помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил, что Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Президентом поручено Министерству спорта и ОКР дать предложения по участию наших спортсменов в Олимпийских играх в Париже. Уже идут отборочные соревнования, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать, какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии», — сказал Левитин.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.