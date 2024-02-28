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28 февраля, 07:22

Журова: «Окончательного списка допущенных к Олимпийским играм россиян из МОК еще никто не присылал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала поручение президента России Владимира Путина о подготовке предложений по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

«Я думаю, что президент хочет подытожить все требования, которые выдвигались со стороны МОК и международных федераций, потому что они на разных этапах были разные — кто-то одни критерии допуска выставлял, кто-то другие, причем до сих пор пока никого не согласовали. Окончательного списка допущенных к Олимпийским играм россиян из МОК еще никто не присылал, конкретика отсутствует. И пока нет никакой конкретики, никакой реакции из недружественных стран. Поверьте мне, как только появятся какие-либо реальные списки с количеством участников, их именами и фамилиями, тут же начнется давление на Макрона, кто-то захочет устроить бойкот. Но пока это все безосновательно», — цитирует «Газета.Ru» Журову.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/27/22433227.shtml?updated
Олимпиада
Светлана Журова
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