В Госдуме РФ считают, что болельщикам будет трудно перемещаться по Парижу во время Олимпиады 2024 года

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о неготовности транспортной системы Парижа к Олимпийским играм 2024 года.

«Давайте говорить честно, для спортсменов главное — добраться до места проведения соревнований. И поверьте, для них там будут созданы все условия и возможности для этого. А вот болельщики, скорее всего, столкнутся с определенными трудностями. Но это вообще проблема всех больших городов. Так было и в 2012 году в Лондоне — тогда я ездила по столице на велосипеде. Наверное, мэр Парижа говорит о возможности коллапса для местных жителей, понимая возможные нюансы», — цитирует Журову RT.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции — Париже. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.