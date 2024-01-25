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Сегодня, 21:19

В Госдуме РФ считают, что болельщикам будет трудно перемещаться по Парижу во время Олимпиады 2024 года

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о неготовности транспортной системы Парижа к Олимпийским играм 2024 года.

«Давайте говорить честно, для спортсменов главное — добраться до места проведения соревнований. И поверьте, для них там будут созданы все условия и возможности для этого. А вот болельщики, скорее всего, столкнутся с определенными трудностями. Но это вообще проблема всех больших городов. Так было и в 2012 году в Лондоне — тогда я ездила по столице на велосипеде. Наверное, мэр Парижа говорит о возможности коллапса для местных жителей, понимая возможные нюансы», — цитирует Журову RT.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции — Париже. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1263406-gosduma-bolelschiki-parizh-olimpiada
Олимпиада
Светлана Журова
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