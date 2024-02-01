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1 февраля, 20:49

В Белорусской федерации футбола считают, что страны Прибалтики делают из спорта политику

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич считает, что Прибалтийские страны своими решениями делают из спорта политику.

«Это их мнение, их решение, мы готовы играть со всеми. Если политическое руководство Латвийской Республики пытается с помощью политики ограничить спорт, тем самым нарушая самую главную основу олимпийского движения, то есть самый главный постулат Олимпийской хартии, тут все без комментариев. Сколько бы и кто бы ни говорил, что спорт вне политики, но, к сожалению, прибалтийские страны как раз из спорта и делают политику. Мы расстроены, надеюсь, что УЕФА будет нас разводить в возможных соревнованиях. Но если они откажутся с нами играть, то мы будем рады, так как получим две технические победы. Странное решение. Как бы там ни было, мы люди спорта, вернусь к Олимпийской хартии, во время Олимпийских игр многие политические события меняли свой вектор в свое время, на этом основано олимпийское движение, в том числе и футбол. УЕФА и ФИФА на каждом своем турнире и мероприятии продвигают лозунг честности, уважения. Но, к сожалению, ни честной игры, ни тем более уважения со стороны данной республики мы не видим, хотя я уверен, что это мнение политиков, но не спортсменов. Мы открыты, но сильно расстраиваться не будем от такого решения», — приводит слова Василевича ТАСС.

Согласно принятому закону, латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта вне зависимости от наличия или отсутствия нейтрального статуса у представителей России и Белоруссии.

Также законом запрещается организовывать в Латвии турниры по игровым видам спорта в юношеских, юниорских и взрослых возрастных категориях, в которых смогут выступать российские и белорусские спортсмены.

Источник: https://tass.ru/sport/19877255
Олимпиада
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