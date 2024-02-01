Мамиашвили поделился мнением о наложенных латвийскими властями ограничениях на спортсменов

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что запрет латвийских властей своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами стоит уже воспринимать как данность.

Согласно принятому закону, латвийцам запрещено соревноваться с российскими или белорусскими спортсменами в игровых видах спорта вне зависимости от наличия или отсутствия нейтрального статуса у представителей России и Белоруссии.

«Как это увязывать с перспективой людских коммуникаций? Чем это обосновано, ну будут они играть между собой и что произойдет? Это надо принимать уже как данность, другого от этих обезумевших людей не будет», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.