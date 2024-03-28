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28 марта, 16:10

Теннисистка Калинская заявила о желании сыграть на Олимпиаде в Париже

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская хотела бы выступить на ближайшей Олимпиаде, если получит на это право в результате отбора по рейтингу. Об этом 25-летняя спортсменка заявила в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру.

На Игры в Париж попадут четыре лучшие россиянки по рейтингу WTA на 10 июня после завершения «Ролан Гаррос». В данный момент Калинская занимает 25-е место в рейтинге и является шестой ракеткой страны.

— Пару недель назад российские теннисисты были допущены до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. Вы бы хотели туда поехать? Для вас попадание в российскую топ-4 к 10 июня (дата, по рейтингу в которую будут определены участники Игр-2024) — дополнительный стимул?

— Много об этом не думаю. Когда будет ближе к сроку — уже, наверное, задумаюсь больше. Сейчас просто играю.

— Но желание поехать на Олимпиаду есть?

— Да.

— Вы были третьей ракеткой мира среди юниорок, но по-настоящему вам удалось о себе заявить во взрослом теннисе только в последнее время — четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, финал «тысячника» в Дубае. С чем вы связываете трудности этого процесса — с травмами?

— Да, у меня было достаточно травм. У каждого свой путь. Надеюсь, что в дальнейшем буду расти в рейтинге. Мой путь к вершине только начинается.

— Судя по всему, топ-25 для вас далеко не предел. Вы из тех, кто ставит перед собой глобальные цели? Или идете от недели к неделе, от матча к матчу?

— Второе. Живу ото дня ко дню. Просто хочу улучшать свою игру, и да — топ-25 для меня не предел. Хочу быть лучше — и знаю, что могу. Задача и в этом году, и в дальнейшем показывать стабильные результаты.

Полностью интервью Анны Калинской читайте на сайте «СЭ»

Теннис
Олимпиада
Анна Калинская
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