Поздняков поддержал заявление Винер об унизительных условиях допуска россиян на Олимпиаду

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление главы Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирины Винер о том, что народ России не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024.

«Спортсмены, которые пожелали получить нейтральный статус, все прекрасно знают — все эти унизительные условия. С другой стороны, спортсмены годами тренировались, готовились. Сейчас они боятся потерять результаты своей многолетней работы. Но есть спортсмены, для которых достоинство и честь важнее, чем эти унизительные условия. Лично я на стороне тех, кто ставит честь и достоинство на первое место», — сказал Поздняков «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.