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Тарасова — о коалиции Польши против допуска россиян: «Флаг им в руки. Ничего от них не зависит»

Константин Белов
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала корреспонденту «СЭ» заявление министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука о формировании коалиции из 36 стран для выступления против допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Это их решение. Нам какое дело? Формируют? Флаг им в руки. Никто никого слушать не будет в этом вопросе. Все зависит от Олимпийского комитета и от принимаемых ими решений. И не от какой Польши ни с какими 36 странами», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности

Олимпиада
Татьяна Тарасова
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