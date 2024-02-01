Свищев — о запрете Латвии соревноваться с россиянами: «Иногда тупость побеждает логику»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться со сборными России и Белоруссии.

«Сам раньше бывал в Латвии, зимой там очень тоскливо. Думаю, что у ребят зимняя депрессия. Латышский парламент решил хоть как-то напомнить о себе таким образом. Совершенно неспортивное поведение. Зачем им это надо? Им просто делать нечего. В плохую погоду плохое настроение. Денег в стране нет, спорта тоже. Они последние в спорте! Вместо того чтобы развивать отношения с соседскими странами, они убивают спорт. Им надо просто разрешать спортивные матчи. Они пытаются кому-то насолить? Насолили только своим спортсменам. Нашим ребятам и белорусам они не навредили.

Если завтра всех наших спортсменов восстановят, и мы будем участвовать во всех соревнованиях со своим флагом, то, что дальше? Они будут отказываться от матчей? Тогда будут с баранками, их будут дисквалифицировать. Будет такая же ситуация, как с украинскими спортсменами. Сначала запретили соревноваться с нами, а потом разрешили. Иногда тупость побеждает логику. Ребятам надо было со спортсменами поговорить, а после этого принимать законы», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Согласно принятому закону, латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта вне зависимости от наличия или отсутствия нейтрального статуса у представителей России и Белоруссии.

Также законом запрещается организовывать в Латвии турниры по игровым видам спорта в юношеских, юниорских и взрослых возрастных категориях, в которых смогут выступать российские и белорусские спортсмены.