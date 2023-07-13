Свищев выразил надежду, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил надежду на то, что российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Будем двигаться дальше, переговорный процесс не останавливается. Я знаю, что Олимпийский комитет России, Министерство спорта продолжают переговоры, наши национальные федерации также общаются со своими коллегами из-за рубежа. Думаю, что наши спортсмены смогут принять участие в Играх. Статус определяется, но мы очень надеемся, что Россия будет представлена на Олимпийских играх», — приводит слова Свищева «Газета.Ru».

В четверг, 13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. НОК Гватемалы, в свою очередь, отстранен с сентября 2022 года.