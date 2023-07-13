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Родионенко отреагировала на заявление МОК, что Россия и Беларусь не получат приглашение на ОИ-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на заявление Международного Олимпийского комитета (МОК), что Россия и Беларусь не получат приглашение на ОИ-2024 в Париже в установленную дату 26 июля.

«Конечно, это ожидаемо. Здесь ничего удивительного, они так относятся к России и Белоруссии. По-моему, давно было известно, что Россия не попадет на Олимпиаду. У нас нет никаких шансов попасть на Олимпийские игры. Сейчас какое-то чудо только должно произойти, чтобы нас допустили. Надежда умирает последней. Мы готовимся к соревнованиям, но, конечно, спортсменам не говорим то, что говорю сейчас. Стараемся им объяснить, что всякое может быть, могут допустить, все меняется. Они взрослые люди, видят и ориентируются по ситуации. Все спортсмены понимают, что нет никакой надежды выступить на Олимпиаде», — приводит слова Родионенко Metaratings.ru.

В четверг, 13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. НОК Гватемалы, в свою очередь, отстранен с сентября 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodionenko-vse-sportsmeny-ponimayut-chto-net-nikakoi-nadezhdy-vystupit-na-oi-2024-v-parizhe-265832/
Олимпиада
МОК
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