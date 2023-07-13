Валуев отреагировал на решение МОК не приглашать Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в Париже 26 июля.

«Надо посмотреть юридически, как это сообразуется с хартией. Если необходимо уточнить, то уточнять. Юридически они должны быть не правы. Тогда перестаем держать спортсменов в напряжении. Объявляем МОК нон грата и посылаем в эротическое путешествие всю эту свору. Концентрируемся на мировых первенствах, попутно судимся в САS, готовим альтернативные игры с Азией и Ближним Востоком», — приводит слова Валуева Metaratings.ru.

В четверг, 13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. НОК Гватемалы, в свою очередь, отстранен с сентября 2022 года.