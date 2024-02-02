Свищев прокомментировал решение Латвии официально запретить своим сборным играть с командами России

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение сейма Латвии официально запретить своим сборным играть с командами России и Белоруссии.

«Если честно, мне даже жалко Латвию. Я всегда относился к ней очень хорошо, в 1980-е и 1990-е годы я часто туда ездил и путешествовал по стране, но тогда там было развитие и определенные перспективы. Сейчас же картина другая. Половина населения разбежалась по Европе, бизнеса нет, как и промышленности. Коллегам по парламентскому цеху нечем заняться, вот они и забывают о своем государстве. Таким образом там попытались напомнить о себе, но ударили по своим же спортсменам, запретив им соревноваться с россиянами и белорусами. Но что они будут делать, когда ситуация изменится? Принимать новый закон? Латвийские депутаты пытаются быть в мейнстриме из-за новостей с Украины, но, если честно, выходит коряво», — приводит слова Свищева RT.

Согласно принятому закону, латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта вне зависимости от наличия или отсутствия нейтрального статуса у представителей России и Белоруссии.

Также законом запрещается организовывать в Латвии турниры по игровым видам спорта в юношеских, юниорских и взрослых возрастных категориях, в которых смогут выступать российские и белорусские спортсмены.