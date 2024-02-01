Плющев назвал полнейшей глупостью запрет латвийским командам на игры с россиянами

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал, что думает о решении правительства Латвии принять закон о запрете проведения игр сборным своей страны с российскими и белорусскими командами.

«Полнейшая глупость со стороны Латвии, но, в общем-то, нам это по барабану. Они лишают себя возможности конкурировать на очень высоком уровне в различных видах спорта и развития на мировой арене. Ну а мы от этого соперничества ничего, по сути, и не имели. Можно ли назвать это ударом по собственным спортсменам? Наверное, есть виды спорта, в которых они все же могли бы конкурировать с нами и расти, тем более территориально наши страны довольно близки и тут также есть экономические составляющие. А отвергать ближайшего соседа — это глупость и, в общем-то, сделано от слабости», — цитирует Плющева RT.

Согласно принятому закону, латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта. Также запрещается организовывать в стране турниры в юношеских, юниорских и взрослых возрастных категориях, в которых смогут выступать российские и белорусские команды.