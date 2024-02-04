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4 февраля, 10:40

Кушанашвили выступил за смену гражданства россиянами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили назвал идеального тренера для «Спартака».

«Кто-то говорит, что те, кому из россиян можно участвовать на Олимпиаде в Париже, должны в знак солидарности с другими не ехать. Чушь собачья! Спортивная карьера коротка. Люди годами, днем и ночью готовятся к Олимпийским играм. И мне все равно, за кого, но дайте ему выступить. Я категорический сторонник смены гражданства, если это продлевает спортивную жизнь. Почему вы отказываете им в праве выступать на Олимпиаде? Тем более, Путин тоже произнес солидарную со мной в некотором смысле точку зрения. Это их дело — выбирать другое гражданство или нет. Если человек выбрал выступать за Литву, то для меня он предателем не становится. Ради этого была прожита жизнь. Мы же знаем, что это наш спортсмен. Дайте им выкрутиться из изоляции. Мы же знаем, что Шарапова, ставшая сверхуспешной, — россиянка, хоть и живет в Нью-Йорке. Зачем требовать от нее демонстрации паспорта и показного патриотизма? Он же не в этом заключается. Патриотизм в том, что после побед спортсменов мы смотрим церемонию награждения и знаем — это россиянин? Тот же Марадишвили недавно выбрал сборную Грузии и говорит: «А почему я не могу так сделать, если мой папа — грузин»?!» — приводит слова Кушанашвили Sport24.

В феврале 2022 года МОК отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований. В конце 2023 года организация объявила о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении определенных условий.

Источник: https://sport24.ru/other/news-617860-pochemu-vy-otkazyvayete-im-v-prave-vystupat-na-igrakh-kushanashvili-vystupil-za-smenu-grazhdanstva-rossiyanami
Олимпиада
МОК
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