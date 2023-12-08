Российские спортсмены в командных видах спорта не будут допущены до Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет не допустит на Олимпиаду в Париже российских и белорусских спортсменов в командных видах спорта, сказано в заявлении организации.

Ранее стало известно, что МОК принял решение разрешить атлетам из России и Белоруссии, которые прошли квалификации в своих видах спорта, принять участие в олимпийских соревнованиях. Пока на Олимпиаду-2024 квалифицировались одиннадцать россиян и белорусов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.