Российские пловцы на открытой воде и прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде в Париже

В отделе коммуникаций Международной федерации плавания (World Aquatics) сообщили, что российские пловцы на открытой воде и прыгуны в воду не были зарегистрированы в числе участников февральского чемпионата мира по водным видам спорта. Этот турнир — последний шанс для спортсменов отобраться на Олимпиаду в Париже.

«В настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе», — заявил ТАСС представитель отдела коммуникаций World Aquatics.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Катаре с 2 по 18 февраля. Мужской и женский заплывы на дистанции 10 км включены в программу Олимпийских игр 2024 года.

Осенью 2023 года World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. В настоящее время статусом нейтрального спортсмена из россиян обладает только пловец Иван Гирев.