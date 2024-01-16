Чернышенко заявил, что российские власти разрабатывают новые форматы, которые не зависят от желания международных спортивных чиновников

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские власти разрабатывают новые спортивные форматы, которые не будут зависеть от желания международных спортивных чиновников.

«Пока по поручению президента мы разрабатываем новые форматы, которые не зависят от желания спортивных международных функционеров», — цитирует Чернышенко РИА «Новости Спорт».

Ранее Чернышенко заявил, что большое количество стран проявляют интерес к Играм дружбы.