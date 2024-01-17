В Российской федерации прыжков в воду ответили на вопрос о пропуске Олимпиады в Париже

Первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду Дмитрий Саутин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о неучастии российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

«Вопрос к президенту федерации и главному тренеру. Не хотят они без флага, без гимна выступать. Люди все армейские. Наверное, с этим и связано. До меня ничего не доходило, потому что не занимаюсь этим отбором», — сказал Саутин «СЭ».

17 января в Международной федерации плавания (World Aquatics) сообщили, что российские пловцы на открытой воде и прыгуны в воду не были зарегистрированы в числе участников февральского чемпионата мира по водным видам спорта. Этот турнир — последний шанс для спортсменов отобраться на Олимпиаду в Париже.