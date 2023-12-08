Российские и белорусские спортсмены должны подписать условия допуска до Олимпиады в Париже

Допущенные до Олимпиады в Париже российские и белорусские спортсмены обязаны подписать обновленные условия, сообщает RT.

Кроме этого, они должны подписаться под «миротворческой миссией олимпийского движения».

8 декабря Исполком МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду в Париже под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.