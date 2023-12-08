Матыцин назвал дискриминационными условия участия россиян в Олимпиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал допуск российских спортсменов в нейтральном статусе к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе.

К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. Россияне и белорусы будут заявлены как индивидуальные нейтральные спортсмены.

«Участие в Олимпиаде — мечта спортсмена. Но условия дискриминационные, идут вразрез со спортивными принципами. Этим они наносят ущерб самим Олимпийским играм, а не российскому спорту. Подход абсолютно неприемлемый», — цитирует Матыцина ТАСС.

Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

МОК подчеркнул, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде в Париже. Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.