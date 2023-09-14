Президент ОКР заявил о бессмысленности бойкота Олимпийских игр

Президент ОКР Поздняков заявил о бессмысленности бойкота Олимпиады-2024 в Париже.

«Бойкот Олимпиады? Бойкот — путь в никуда. С точки зрения истории, Олимпиады-1980 и 1984 показали, что бойкоты не принесли дивидендов. Это не остановило политику ни СССР, ни США. Среди пострадавших лишь спортсмены. Это трагедия для них. Что делать в такой ситуации? Мы живем в цивилизованном и демократическом государстве, поэтому запрет невозможен. Кроме того, нас и не приглашают на Олимпиаду, а значит и бойкотировать нечего», — заявил Поздняков на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).