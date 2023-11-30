Президент ОКР Поздняков о взаимодействии с МОК: «Есть неформальный диалог»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос «СЭ», сохраняются ли отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК) после принятия решения об отстранении российской организации.

— Как выстраивается общение с МОК после отстранения ОКР?

— У нас есть диалог, он носит неформальный характер. Так и было последние 2 года.

— То есть, ничего не поменялось?

— Абсолютно ничего.

В октябре МОК приостановил членство Олимпийского комитета России из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.