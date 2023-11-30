Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 10:29

Президент ОКР Поздняков о взаимодействии с МОК: «Есть неформальный диалог»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос «СЭ», сохраняются ли отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК) после принятия решения об отстранении российской организации.

— Как выстраивается общение с МОК после отстранения ОКР?

— У нас есть диалог, он носит неформальный характер. Так и было последние 2 года.

— То есть, ничего не поменялось?

— Абсолютно ничего.

В октябре МОК приостановил членство Олимпийского комитета России из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
Читайте также
Агент заявил, что Чинахов хочет покинуть «Коламбус» из-за недоверия клуба
ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Тарасова — о заявлении МОК: «Пусть будет так, чем никак. Конечно, это совершенно не по-человечески»
МОК и спортивные федерации будут проверять россиян по критериям допуска к Играм-2024
Винер рассказала, что пока не определилась с подачей апелляции в CAS на решение трибунала
Захарова: «В мировом спорте есть проблема. Извращаются идеи олимпийского движения»
Экс-тренер «Анжи» Петрович: «Для российских футболистов важно уезжать играть в другие страны»
Гашек: «Я осуждаю не только российских игроков, но прежде всего НХЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова — о заявлении МОК: «Пусть будет так, чем никак. Конечно, это совершенно не по-человечески»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости