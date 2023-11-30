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Немов: «Недопуск россиян до соревнований? Не факт, что вообще в Париже состоится Олимпиада!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский гимнаст Алексей Немов высказал мнение о недопуске спортсменов из России до международных соревнований.

«Очень несправедливо, что наши гимнасты и другие спортсмены не могут проявить себя на международных стартах. Это трагедия. Люди, которые готовились к Олимпиаде всю жизнь, не имеют возможности показать себя во всю силу, победить, принести золото своей стране, семье. Не надо отчаиваться, опускать руки. Все изменится. Надо просто пережить текущую ситуацию, придумать план, как дальше жить. Впереди другие международные турниры: Игры БРИКС, Игры Дружбы. Не факт, что вообще в Париже состоится Олимпиада! Нужно справедливо относиться к людям, которые положили всю жизнь, чтобы поехать на Игры. Но все олимпийское движение погрязло в нехороших вещах», — приводит слова Немова Sport24.

10 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии до международных турниров. Согласно тексту, на соревнованиях могут выступить только те спортсмены, которые не поддерживали СВО и не имеют связи с вооруженными силами. Форма таких спортсменов должна быть светло-синего оттенка, предметы в художественной гимнастике — полностью белыми, на форме не должно быть национальной символики.

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. В июле 2023 года исполком FIG принял решение разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: Sport24
Алексей Немов
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