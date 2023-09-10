Поздняков назвал ожидаемым невключение своей кандидатуры в состав комиссии МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на то, что его исключили из нового состава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Он отметил, что не видит ничего удивительного в этом решении.

«Все решения, связанные с нашим членством в той или иной Комиссии МОК, абсолютно ожидаемые. Сегодняшнее — это прогнозируемый ответ на справедливую критику дискриминационной политики по нейтрализации российских спортсменов. Запретить, отлучить, лишить — парадигма нынешних подходов коллег из Лозанны не подразумевает сейчас присутствия России в Олимпийском движении. Так что ничего удивительного», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Поздняков вошел в состав комиссии МОК в 2019 году. 10 сентября стало известно, что его не включили в новый состав комиссии Международного олимпийского комитета. Сообщалось, что россиянина заменит первый вице-президент Олимпийской ассоциации Ямайки Джеки Коуэн.

49-летний Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом, 10-кратным чемпионом мира, 13-кратным чемпионом Европы, а также пятикратным чемпионом России (в личных соревнованиях) по фехтованию на саблях. Главой Олимпийского комитета России он стал в 2018 году.