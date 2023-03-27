Польша выступила против допуска спортсменов из России к турнирам под нейтральным флагом

Польша выступает против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах под нейтральным флагом.

«Мы приняли к сведению опасения, высказанные специальными докладчиками ООН по вопросу о недискриминации спортсменов исключительно по национальному признаку. Мы сожалеем, что МОК использовал эти опасения как предлог, чтобы радикально изменить свою прежнюю аргументированную позицию в отношении рекомендации не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление МИД республики.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.