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Тарасова — о заявлении МИД Польши: «Это им потом обернется!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что МИД Польши выступило против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах под нейтральным флагом.

«Уже подустали от этих заявлений. Пусть они заявляют и выплескивают свою злость. Это им потом обернется! Что же мы можем сделать?» — сказала Тарасова «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В этом году МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Российские спортсмены не выступали на Олимпиадах под своим флагом с летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Татьяна Тарасова
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