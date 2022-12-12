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12 декабря, 15:15

В МИД РФ отреагировали на призыв Олимпийского комитета США: «Мы отстаиваем истинные олимпийские принципы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» отреагировала на призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже без флага.

«Мы отстаиваем истинные олимпийские принципы, которые предполагают спорт без политики», — сказала Захарова «СЭ».

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Олимпиада
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