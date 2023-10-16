Глава МОК Бах уклончиво ответил на вопрос о желании переизбраться на новый срок

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что не ожидал, что на сессии организации будет поднят вопрос о его переизбрании.

Бах считает, что у этого предложения есть два основания.

«Первое заключается в том, что некоторые коллеги считают, что предвыборная кампания начнется слишком рано, что может навредить подготовке к Олимпиаде в Париже, а второе — они хотели отдать должное работе, которая была проделана МОК за последние десять лет», — цитирует Баха ТАСС.

Глава МОК отметил, что был тронут поддержкой. На вопрос о том, есть ли у него желание переизбраться в 2025 году, Бах заявил, что уже отвечал на этот вопрос.

Бах возглавляет МОК уже более 10 лет. 69-летний немец был избран на должность президента организации 10 сентября 2013 года.

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