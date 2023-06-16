Матыцин заявил, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде-2024 на правах беженцев

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о критериях для участия россиян в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Ранее агентство «Весь спорт» со ссылкой на источники сообщило о том, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев.

«Прежде всего нужно сделать юридическую оценку этих предложений, насколько это соотносится и с Олимпийской хартией, и с правами человека, — цитирует ТАСС Матыцина. — Конечно, если в том формате, о котором вы говорите, это значит, что международное сообщество ведет политику разрушения нашей национальной системы спорта, с этим, конечно, мы не можем согласиться».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.