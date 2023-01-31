Лайшев считает целесообразной концепцию МОК о выступлении россиян под нейтральным флагом

Известный менеджер Ренат Лайшев в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил концепцию выступления российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Выступать под нейтральным флагом абсолютно целесообразно. МОК заинтересован в конкуренции. И в том, чтобы получить дополнительное финансирование. Главное — деньги и экономика. И эти два фактора предопределяют все. Для спортсменов особой разницы нет, они выступают за страну!» — сказал Лайшев «СЭ».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 января президент МОК Томас Бах выступил за возвращение российских спортсменов на официальные соревнования.