Колобков не считает, что ситуация с санкциями ВАДА повлияет на проведение Олимпиады-2024

Бывший министр спорта России Павел Колобков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном запрете проведения Олимпиады-2024 в Париже.

По данным AFP, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) написало письмо Французскому антидопинговому агентству (AFLD) и пригрозило санкциями из-за разбирательства с тремя допинговыми случаями.

«Думаю, такое вряд ли произойдет. Подобное много раз происходило, например, с румынскими спортсменами, если вы помните, года четыре назад, и с украинскими спортсменами. Но дальше слов и каких-то начальных расследований ничего не было. На Олимпиаду это не повлияет. Хотелось бы узнать детали. Если действительно было такое заявление ВАДА, наверное, все-таки есть подозрения в серьезных нарушениях. Да и хотелось бы, чтобы все об этом узнали. Не только профессионалы, но и любители», — сказал Колобков «СЭ».

AFLD сообщило, что ВАДА угрожает начать разбирательство, по итогам которого французским спортсменам может быть запрещено выступать на некоторых соревнованиях, а также проводить у себя подобные мероприятия, например, Олимпийские игры.

Летняя Олимпиада-2024 должна пройти с 26 июля по 11 августа в Париже.