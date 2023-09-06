Анцелиович сомневается, что претензии ВАДА могут повлиять на проведение Олимпиады в Париже

Спортивный юрист Анна Анцелиович не верит, что претензии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отразятся на проведении Олимпиады-2024 в Париже.

По данным AFP, ВАДА написало письмо Французскому антидопинговому агентству (AFLD) и пригрозило санкциями из-за разбирательства с тремя допинговыми случаями.

«Идет речь о том, что в ходе получения информации ВАДА могло отреагировать и сказать, что решения не соответствуют санкциям, предусмотренным антидопинговым кодексом. Это свидетельствует о плохой работе органа, который выносит решение о санкциях. Это является одним из видов замечаний и инициирует процедуру расследования. Если корректирующие меры со стороны ВАДА реализованы антидопинговым агентством, то расследование закрывается, если нет — то на агентство накладываются санкции.

Далее процедура может быть продолжена в Спортивном арбитражном суде, который может принимать решение об отстранении от Олимпийских игр, запрете проведения спортивных соревнований в стране и ограничениях в выступлении спортсменов. Честно говоря, думаю, что на этапе корректирующих действий все завершится», — приводит слова Анцелиович ТАСС.

AFLD сообщило, что ВАДА угрожает начать разбирательство, по итогам которого французским спортсменам может быть запрещено выступать на некоторых соревнованиях, а также проводить у себя подобные мероприятия, например, Олимпийские игры.

Летняя Олимпиада-2024 должна пройти с 26 июля по 11 августа в Париже.