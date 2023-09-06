Фетисов о возможном запрете проведения Олимпиады в Париже: «Связываю это со слабым руководством Баха»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном запрете проведения Олимпиады-2024 в Париже.

По данным AFP, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) написало письмо Французскому антидопинговому агентству (AFLD) и пригрозило санкциями из-за разбирательства с тремя допинговыми случаями.

«Потеряна управляемость в мировом спорте. Печальная история. Спорт, который должен объединять людей, давать надежду на добрососедство, на налаживание мостов, чему он служил много лет, делает все наоборот. Связываю это со слабым руководством Баха. Томас Бах оказался слабеньким руководителем. Могу представить в этой ситуации Самаранча, который был настоящим вождем мирового спорта — ничего похожего бы не было! Будем ждать. Они думают, что на всех этих скандалах смогут добиться положительного эффекта. Это ошибочное мнение», — сказал Фетисов «СЭ».

AFLD сообщило, что ВАДА угрожает начать разбирательство, по итогам которого французским спортсменам может быть запрещено выступать на некоторых соревнованиях, а также проводить у себя подобные мероприятия, например Олимпийские игры.

Летняя Олимпиада-2024 должна пройти с 26 июля по 11 августа в Париже.