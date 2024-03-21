Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

21 марта, 19:01

Карелин заявил, что российским спортсменам необходимо участвовать в Олимпиаде

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Карелин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член Совета Федерации и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выразил мнение, что спортсмены из России, отобравшиеся на Олимпиаду в Париже, не должны отказываться от участия в соревнованиях.

Он отметил, что итоговое решение должно приниматься совместно федерациями по видам спорта, ОКР и Министерством спорта РФ.

«Да, нас лишили очень важной состязательной практики, враждебно настроенные люди разрабатывают для наших спортсменов экипировку, занимаются вопросами размещения. Тем не менее те, кто завоевал лицензии, должны участвовать в Играх и приложить все усилия, продемонстрировать наши лучшие качества, включая волю к победе», — цитирует Карелина ТАСС.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что не общался с министром спорта РФ Олегом Матыциным и ОКР по поводу участия россиян в Олимпиаде.

Президент МОК Томас Бах. МОК озвучил новый пакет санкций против России. Сколько теперь барьеров для наших перед Олимпиадой-2024

МОК запретил россиянам и белорусам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться не более 55 спортсменов из России.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/20309227
Олимпиада
Париж-2024
Александр Карелин
74
Читайте также
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Сборная России в марте: матч с Сербией и отмена игры с Парагваем
Уругвай готов провести матч со сборной России в 2025 году
Масалитин: «Думаю Карпина продлят в сборной России»
Кудряшов заявил, что у футболистов сборной России был боевой настрой против команды Сербии
Газзаев: «Карпина надо продлевать в сборной России! Уверен, сил на работу у него хватит»
Колосков: «У меня нет никаких сомнений, что Карпина надо оставлять»
Карпин продлит контракт с РФС на два года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Совете Европы призвали МОК не допускать россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

НОК Украины выступил против участия российских теннисистов в парных разрядах на Олимпийских играх
Новости
RSS RSS
Все новости