Исполком ОКР озвучит предложения по участию россиян в Олимпиаде 14 марта

Помощник президента РФ Игорь Левитин рассказал, когда могут быть сформулированы первые предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«У нас уже идут отборочные соревнования. 14 марта будет исполком ОКР, думаю, что к этой дате будут озвучены первые предложения», — цитирует Левитина РИА «Новости».

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать в нейтральном статусе к международным соревнованиям тех индивидуальных спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Столица Франции ранее принимала у себя летние Игры 1900 и 1924 годов.