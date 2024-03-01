Матыцин считает, что к участвующим в отборе на Олимпиаду спортсменам надо относиться бережно

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортсмены, участвующие в олимпийском отборе к Играм в Париже, являются достоянием России.

«Я думаю, что в самое ближайшее время мы внимательно изучим все обстоятельства вместе со спортивными федерациями, со спортсменами, с тренерами, с Олимпийским комитетом России и будем рекомендовать спортсменам. Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов, но я считаю, что, какое бы решение они ни приняли, нам надо бережно относиться к этому достоянию — я имею в виду спортсменов и тренеров, и с уважением относиться к их решениям», — цитирует Матыцина ТАСС.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать в нейтральном статусе к международным соревнованиям тех индивидуальных спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Столица Франции ранее принимала у себя летние Игры 1900 и 1924 годов.