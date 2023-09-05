Журова считает, что World Aquatics хочет запретить российскую культуру

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что World Aquatics хочет запретить российскую культуру своими действиями в отношении отечественного синхронного плавания.

«Синхронное плавание — это часть российской культуры. Там и программа, и техника, и композиция, и мастерство. Это наш культурный код, который мы передавали в такой форме болельщикам. Как же они могут такое допустить, раз это достояние России?! Наоборот — стоит задача это запретить», — цитирует Журову ТАСС.

4 сентября World Aquatics допустила российских спортсменов к участию в индивидуальных международных соревнованиях. В турнире россияне смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Международная федерация водных видов спорта отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года.