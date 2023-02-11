Губерниев о выступлении 35 стран против участия России в Олимпиаде: «Беспрецедентное давление будет только нарастать»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене.

10 февраля Шюгждинене сообщила, что 35 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию и Японию будут требовать недопуска России до участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Это серьезная новость, к ней нужно относиться максимально внимательно. Говорил уже, что противодействие будет очень большим. По-прежнему слоняюсь к тому, что мы можем не поехать ни на зимнюю, ни на летнюю Олимпиады. Решение будет принимать МОК, но давление беспрецедентное. Это не просто 35 стран — это мощнейшие страны, давление будет только нарастать.

Не знаю, какое решение МОК примет решение. Но согласимся, что теннисисты, скорей всего, сыграют на Олимпиаде, потому что федерации будут многое решать. Что касается всех остальных, то я не уверен в их участии. С учетом возможного беспрецедентного давления может, и теннисисты играть не будут. Нам остается только наблюдать и следить за событиями. Тут используют принцип коллективной ответственности, а еще дискриминации по национальному признаку. Если у тебя российский паспорт, то — до свидания. Такие реалии сегодняшнего дня», — сказал Губерниев «СЭ».

9 февраля в МОК заявили, что российские спортсмены смогут принять участие в ближайшей Олимпиаде только в нейтральном статусе.

Летние Игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.