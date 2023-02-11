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Сегодня, 13:35

Матыцин назвал давление политиков в вопросе допуска россиян до Олимпиады большим вызовом для МОК

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олег Матыцин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что давление западных политиков в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх является большим вызовом для Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это большой вызов не столько для российских и белорусских спортсменов, сколько для международного олимпийского движения. Если оно в лице МОК и международных спортивных федераций пойдет на уступки и поддастся влиянию, то это создаст прецедент и негативно скажется на развитии спорта, его единстве. Надеюсь, что это консолидируют международные федерации, которые уже поддержали решение МОК. Национальные олимпийские комитеты должны показать, что они являются независимой силой», — приводит ТАСС слова Матыцина.

25 января в МОК заявили, что планируют рассмотреть возможность допуска российских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

10 февраля стало известно, что 35 стран, в том числе США, Великобритания, Германия, Франция и Япония намерены потребовать недопуска России до участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

Летние Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Олимпиада
Олег Матыцин
МОК
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