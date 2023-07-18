Глава МОК допустил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал, что решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 будет принято в октябре.

«Нейтральные атлеты не демонстрируют национальных цветов, все будет в порядке. Мы возьмем для принятия решения необходимое время. Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре в Индии», — приводит слова Баха РИА «Новости».

18 июля в пресс-службе МОК сообщили «СЭ», что организация примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов в ближайшее время и без привязки к результатам квалификационных соревнований.

Ранее комитет Европарламента по иностранным делам призвал МОК не допускать белорусских и российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года.